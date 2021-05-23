Ночью спасатели вытащили из Казанки тело мужчины в одежде
Сегодня ночью спасатели вытащили из Казанки тело мужчины в одежде. Его личность сейчас устанавливается.
Погибшего извлекли из воды возле Центра семьи «Казан» на улице Сибгата Хакима. Тело мужчины заметили очевидцы в 5-6 метрах от берега.
Погибшего передали сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в районе Юрьевских пещер в Татарстане спасатели нашли тело пропавшего мужчины.
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