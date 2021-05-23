Новости общества

10:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ночью спасатели вытащили из Казанки тело мужчины в одежде

12:07, 23.05.2021
Ночью спасатели вытащили из Казанки тело мужчины в одежде
Фото: МЧС РТ

Сегодня ночью спасатели вытащили из Казанки тело мужчины в одежде. Его личность сейчас устанавливается.

Погибшего извлекли из воды возле Центра семьи «Казан» на улице Сибгата Хакима. Тело мужчины заметили очевидцы в 5-6 метрах от берега.

Фото: МЧС РТ

Погибшего передали сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в районе Юрьевских пещер в Татарстане спасатели нашли тело пропавшего мужчины.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также