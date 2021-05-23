В районе Юрьевских пещер в Татарстане спасатели нашли тело пропавшего мужчины

Фото: МЧС РТ

В Татарстане водолазы извлекли из Волги тело мужчины, пропавшего около Юрьевских пещер в Камско-Устьинском районе республики. Об этом рассказали в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

В четыре утра 22 мая экстренные службы получили сообщение, что в лесу у Юрьевских пещер потерялся 26-летний мужчина, который ушел из палаточного городка около двух ночи и не вернулся.

Фото: МЧС РТ

В поисках были задействованы две дежурные смены зональных поисково-спасательных отрядов — из Буинска и Казани. В 19.05 водолазная группа ЗПСО №2 обнаружила и извлекла тело утонувшего из Волги на глубине 10-11 м, на расстоянии 15 м от берега.

Тело было передано полицейским. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.



Ранее в Татарстане спасатели нашли тело мужчины, пропавшего после купания.

Ольга Плешкова