Число заболевших коронавирусом в России перевалило за 5 млн

За последние сутки в России выявили 8 951 новый случай коронавируса, выздоровели 7 297 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 001 505 человек, а выздоровевших — до 4 617 762 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 357 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 118 482 человека.

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Ольга Плешкова