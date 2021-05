В горах во время ультрамарафона в Китае погиб 21 человек

Во время горного этапа ультрамарафона в Китае погиб 21 человек, сообщают местные СМИ. Сегодня спасатели обнаружили тело последнего пропавшего в горах участника марафона. Еще восемь человек получили легкие травмы.

Трагедия произошла из-за резкого ухудшения погоды на горном участке трассы: на атлетов обрушился град, ледяной дождь и ураган, резко упала температура воздуха. Когда несколько участников забега пропали, марафон было решено прекратить. Была организована спасательная операция.

Cold weather in China kills 21 in ultramarathon, sparks outrage https://t.co/yPddAPk9Aw pic.twitter.com/zipiMucgJc

Всего в ультрамарафоне принимали участие 172 человека, 151 из них эвакуирован с дистанции, их состояние оценивается как стабильное.

Ультрамарафон проходил в провинции Ганьсу, его дистанция составляла 100 км.

At least 21 killed as extremely abrupt weather hits portion of 100km ultramarathon in northwestern China pic.twitter.com/mr1HgEyTPP