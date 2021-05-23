В Татарстане парень лишился пяти тысяч, надеясь получить выигрыш

В Татарстане 20-летний парень попался на удочку мошенников, поверив, что может получить крупный выигрыш. Об этом рассказали в МВД по Татарстану.

В дежурную часть ОМВД России по Лениногорскому району обратился житель, который хотел подзаработать и нашел подходящую группу в одном из мессенджеров. Ему написал некий «консультант» и сообщил, что молодой человек попал в список претендентов на получение выигрыша. Однако, чтобы получить деньги, нужно заплатить комиссию в пять тысяч рублей.

Парень сделал перевод на предоставленный счет, однако денег так и не дождался. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию. Подозреваемого задержали, им оказался 17-летний житель Чувашской Республики. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в России разработали платформу для борьбы с мошенниками. Презентация платформы «Мошеловка» прошла 21 мая на Российском интернет-форуме (РИФ).

Ольга Плешкова