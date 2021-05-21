В России разработали платформу для борьбы с мошенниками

В России разработали платформу для борьбы с мошенниками. Презентация платформы «Мошеловка» пройдет 21 мая на Российском интернет-форуме (РИФ).

При помощи ресурса жертвы смогут сообщить о произошедшем. Они смогут воспользоваться алгоритмом действий, который подскажет, куда необходимо обращаться. Формой также смогут воспользоваться те, кто получил подозрительные звонки.



В скором времени доступ к ресурсу получат волонтеры конкурса «Лидеры России», Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) и другие общественные организации. Эксперты и волонтеры будут передавать агрегированные данные в ЦБ РФ и полицию, пишут «Известия».

Ранее экс-сотрудник МВД рассказал, как определить телефонных мошенников.

Ольга Плешкова