Соцсети: в Казани пинавшую дочь женщину задержала полиция

В Казани полиция задержала женщину, которая пинала свою дочь перед подъездом дома на улице Челюскина. Женщину вместе с ребенком забрали в отдел полиции.

По данным телеграм-канала Mash Iptash, попавшее в «Интернет» видео было снято еще в апреле, однако разлетелось по Сети оно только сейчас. После этого к женщине приехали силовики. Мать ребенка в слезах оправдывалась, что девочка «схлопотала» от нее один раз.

Ранее «Реальное время» сообщало, очевидцы сняли на видео, как мать ногами избивает свою дочь. По словам автора ролика, инцидент произошел на улице Челюскина, 38. На кадрах ролика девочка подходит к подъезду, на входе которого стоит молодая женщина. Как только ребенок пытается пройти, она начинает пинать девочку. Ребенок убегает, но возвращается, девочка называет женщину матерью. Прокуратура Татарстана уже организовала проверку.

Ольга Плешкова