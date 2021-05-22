Прокуратура Татарстана организовала проверку видео, где мать пинает дочь
Прокуратура проведет проверку появившегося в соцсетях видео, где женщина пинает ногами ребенка. Об этом сообщается в официальном аккаунте прокуратуры Татарстана.
По факту появления видео организована проверка.
Ранее очевидцы сняли на видео, как мать ногами избивает свою дочь. По словам автора ролика, инцидент произошел на улице Челюскина, 38. На кадрах ролика девочка подходит к подъезду, на входе которого стоит молодая женщина. Как только ребенок пытается пройти, она начинает пинать девочку. Ребенок убегает, но возвращается, девочка называет женщину матерью.
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