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В Казани водитель каршерингового автомобиля въехал в припаркованный Toyota Land Cruiser

05:23, 23.05.2021 1
В Казани водитель каршерингового автомобиля въехал в припаркованный Toyota Land Cruiser
Фото: соцсети

В Казани водитель каршерингового автомобиля въехал в припаркованный автомобиль Toyota Land Cruiser. Об этом сообщили в соцсетях.

ДТП произошло на Декабристов, 127. Судя по кадрам видео с места происшествия, легковушка сильно пострадала, у нее смята передняя часть автомобиля. Пострадал и сам водитель, его госпитализировала скорая помощь.

Фото: соцсети

Ранее на перекрестке улиц Зорге и Фучика в Казани произошло ДТП, в котором пострадали три автомобиля. Его спровоцировала девушка за рулем каршерингового автомобиля Hyundai.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 май
    На какой скорости он летел, чтобы так влететь в припаркованный автомобиль.
    У Делимобиля большой процент неадекватных водителей. Много тех, кто берет машину "погонять".
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