В Казани водитель каршерингового автомобиля въехал в припаркованный Toyota Land Cruiser
В Казани водитель каршерингового автомобиля въехал в припаркованный автомобиль Toyota Land Cruiser. Об этом сообщили в соцсетях.
ДТП произошло на Декабристов, 127. Судя по кадрам видео с места происшествия, легковушка сильно пострадала, у нее смята передняя часть автомобиля. Пострадал и сам водитель, его госпитализировала скорая помощь.
Ранее на перекрестке улиц Зорге и Фучика в Казани произошло ДТП, в котором пострадали три автомобиля. Его спровоцировала девушка за рулем каршерингового автомобиля Hyundai.
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У Делимобиля большой процент неадекватных водителей. Много тех, кто берет машину "погонять".