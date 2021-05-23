В Казани водитель каршерингового автомобиля въехал в припаркованный Toyota Land Cruiser

Фото: соцсети

В Казани водитель каршерингового автомобиля въехал в припаркованный автомобиль Toyota Land Cruiser. Об этом сообщили в соцсетях.

ДТП произошло на Декабристов, 127. Судя по кадрам видео с места происшествия, легковушка сильно пострадала, у нее смята передняя часть автомобиля. Пострадал и сам водитель, его госпитализировала скорая помощь.

Фото: соцсети

Ранее на перекрестке улиц Зорге и Фучика в Казани произошло ДТП, в котором пострадали три автомобиля. Его спровоцировала девушка за рулем каршерингового автомобиля Hyundai.



Ольга Плешкова