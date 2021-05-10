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Происшествия

В Казани пьяная девушка устроила массовое ДТП

10:59, 10.05.2021 2
В Казани пьяная девушка устроила массовое ДТП
Фото: скриншот видео

На перекрестке улиц Зорге и Фучика в Казани произошло ДТП, в котором пострадали три автомобиля. Его спровоцировала девушка за рулем каршерингового автомобиля Hyundai, сообщает «Татарстан 24».

Она выехала на красный свет и столкнулась с другой машиной — ŠKODA. Последняя от удара врезалась в машину такси.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции города. Девушка села за руль нетрезвой, это подтверждают данные теста на алкоголь.

Напомним, за 9 мая в Казани задержали семь водителей, не имеющих права управления, и четыре пьяных водителя. Всего в столице Татарстана за прошедшие сутки произошло 32 ДТП.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10 май
    А девушка ли это?
    Судя по её поступкам это уже давно самоуверенная баба, уверенная, что она "пуп Земли" (или ещё какой иной орган), и которая может творить, что ей захочется.
    Может садиться пьяной за руль, може ехать на красный свет и т.д.
    Вседозволенность и безнаказанность развратили многих женщин.
    И мужчин тоже...
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  • Анонимно 11 май
    Есть такой уже хорошо закрепившийся термин "сильная независимая женщина" во всей красе.
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