В Казани пьяная девушка устроила массовое ДТП

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На перекрестке улиц Зорге и Фучика в Казани произошло ДТП, в котором пострадали три автомобиля. Его спровоцировала девушка за рулем каршерингового автомобиля Hyundai, сообщает «Татарстан 24».



Она выехала на красный свет и столкнулась с другой машиной — ŠKODA. Последняя от удара врезалась в машину такси.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции города. Девушка села за руль нетрезвой, это подтверждают данные теста на алкоголь.

Напомним, за 9 мая в Казани задержали семь водителей, не имеющих права управления, и четыре пьяных водителя. Всего в столице Татарстана за прошедшие сутки произошло 32 ДТП.

Маргарита Головатенко