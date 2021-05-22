В Казани суд продлил арест обвиняемому в занятии высшего положения в преступной иерархии Сергею Нейдерову

Вахитовский районный суд Казани продлил срок содержания под стражей Сергею Нейдерову, обвиняемому в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ). Назначенный в конце марта срок ареста истекал в эту субботу, 22 мая.

При продлении меры пресечения суд учел тяжесть, характер, конкретные обстоятельства преступления и характер личности обвиняемого, сообщает пресс-служба Вахитовского райсуда Казани. Также приняты во внимание доводы следователя, что, находясь на свободе, Нейдеров может скрыться от правоохранительных органов и суда, продолжая заниматься преступной деятельностью, оказывать физическое и психологическое давление на свидетелей или иным образом препятствовать производству по уголовному делу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что на судебном заседании 24 марта Нейдеров де-факто подтвердил некий авторитетный статус, но оценил его невысоко: «Уличная шпана подошла ко мне — взрослому человеку, и сказала: «Серый, ты соображаешь». Дальше, по версии обвиняемого, ему поручили решать вопросы миром — «чтобы не было ни одной драки и все было тихо».

Татьяна Демина