Сотрудники Росгвардии рассказали, как помогли разбившемуся на электросамокате мужчине — видео

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Сотрудники Росгвардии рассказали, как оказывали помощь упавшему с электросамоката молодому человеку. Это случилось в центре Казани, на улице Баумана.

«Мы увидели, как молодой человек, двигаясь на электросамокате с высокой скоростью, не справился с управлением, совершил наезд на бордюр, отчего потерял равновесие и упал на асфальт, ударившись головой», — рассказал один из патрулирующих улицу в тот вечер.

По его словам, они незамедлительно пришли мужчине на помощь. Оказалось, что он повредил голову. Сотрудники Росгвардии оказали ему первую медицинскую помощь, остановили кровотечение и наложили повязку.

«После этого молодой человек заверил, что чувствует себя хорошо, и, не дожидаясь скорой помощи, продолжил движение», — добавил сотрудник Росгвардии.

Видео представлено пресс-службой Управления Росгвардии по Татарстану. На кадрах видно, как мужчина въезжает в ограждение.

Напомним, инцидент произошел вечером 16 мая. Мужчина получил травму головы с рассечением лобной части.

Татьяна Демина