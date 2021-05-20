В Казани парень разбился на самокате: на помощь ему пришла Росгвардия

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

В Казани молодой человек разбился на самокате. Пострадавшему оказали доврачебную помощь сотрудники Росгвардии Татарстана.

Около 21 часов на улице Баумана при патрулировании территории войсковой наряд казанского специального моторизованного полка ПривО Росгвардии заметил, как молодой человек, двигаясь на большой скорости на электросамокатах, не справился с управлением и наехал на бордюр. В результате он упал на тротуар, получил травму головы с рассечением лобной части.

Военнослужащие пришли на помощь пострадавшему и перевязали рану молодого человека. Парень заявил, что чувствует себя хорошо, поэтому вместе с женой они решили продолжить движение.



Ольга Плешкова