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В Татарстане капитально отремонтируют 948 многоквартирных домов

15:30, 27.02.2021
В Татарстане капитально отремонтируют 948 многоквартирных домов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в программу капитального ремонта многоквартирных домов вошли 948 домов в 41 муниципальном образовании. Бюджет программы составил почти 6,3 млрд рублей.

В республике из 33 республиканских программ 2021 года к началу строительно-монтажных работ полностью готовы 7. Они прошли все этапы согласований, проведения торгов и заключения государственных контрактов, сообщил сегодня на совещании в доме правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также Минстрой Татарстана на протяжении всего года будет вести мониторинг 97 объектов, которые входят в 12 федеральных программ, сообщает пресс-служба правительства РТ.

На прошлой неделе стало известно, что в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах Казани запланирован капитальный ремонт 70 домов в 2021 году. Также на их территории благоустроят 49 дворов, прилегающих к 130 домам. На эти цели в 2021 году потратят 687,9 млн рублей.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктураНедвижимость Татарстан
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