В России выявили 8 709 новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявили 8 709 новых случаев коронавируса, выздоровели 9 345 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 992 554 человек, а выздоровевших — до 4 610 465 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 386 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 118 125 человек.

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Ольга Плешкова