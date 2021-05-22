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В России выявили 8 709 новых заболевших коронавирусом

11:16, 22.05.2021
В России выявили 8 709 новых заболевших коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 8 709 новых случаев коронавируса, выздоровели 9 345 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 992 554 человек, а выздоровевших — до 4 610 465 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 386 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 118 125 человек.

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Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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