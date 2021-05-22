«Осознаешь неразрывную связь поколений»: Минниханов поздравил татарстанцев с русским праздником Каравон

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с русским народным праздником Каравон. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

В своем обращении Минниханов отметил, что самобытное песенно-обрядовое явление русской культуры прочно укоренилось в многонациональном Татарстане.

«Любуясь плавным движением солнечного хоровода, окунаясь в кристально чистые родники исконного русского языка, явственно ощущаешь дыхание вечности, глубже осознаешь неразрывную связь поколений и великое значение непреходящих нравственных ценностей», — сказал президент республики.

Праздник с каждым годом завоевывает себе больше поклонников творчества, ученых-фольклористов и тех, кому небезразлична традиционная культура. Празднования русского Каравона наряду с татарским Сабантуем, чувашским Уявом, кряшенским Питрау, удмуртским Гырон Быдтоном, марийским Семыком и другими национальными праздниками особенно актуальны в Татарстане в Год родных языков и народного единства.



«Пусть же растет и ширится дружный хороводный круг Каравона! Искренне желаю участникам и гостям праздника прекрасного весеннего настроения, счастья, мира, здоровья, добра и благополучия. Шире круг, Каравон!» — заключил президент РТ.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты празднования Сабантуя в республике.



Ольга Плешкова