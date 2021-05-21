УФАС по РТ потребовало вернуть в муниципальную собственность земельные участки в Песчаных Ковалях — видео

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Татарстанское УФАС России потребовало вернуть в муниципальную собственность 37 земельных участков в Песчаных Ковалях Лаишевского района. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Лаишевский исполком 4 года назад выставил на аукцион более 13,2 га земли по начальной цене 11,7 млн рублей под малоэтажное жилье. Договор был заключен с ОАО «Спецкаучукремстрой».

Полученную землю девелопер поделил на 128 участков, проложил к ним водопроводные сети. В августе прошлого года компания обратилась в райисполком с просьбой отдать в аренду 37 участков, прилегающих к построенному водопроводу, в границах исходного участка до 2024 года.



В ситуации подробно разбиралось «Реальное время».