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УФАС по РТ потребовало вернуть в муниципальную собственность земельные участки в Песчаных Ковалях — видео

22:49, 21.05.2021
УФАС по РТ потребовало вернуть в муниципальную собственность земельные участки в Песчаных Ковалях — видео
Фото: скриншот

Татарстанское УФАС России потребовало вернуть в муниципальную собственность 37 земельных участков в Песчаных Ковалях Лаишевского района. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Лаишевский исполком 4 года назад выставил на аукцион более 13,2 га земли по начальной цене 11,7 млн рублей под малоэтажное жилье. Договор был заключен с ОАО «Спецкаучукремстрой».

Полученную землю девелопер поделил на 128 участков, проложил к ним водопроводные сети. В августе прошлого года компания обратилась в райисполком с просьбой отдать в аренду 37 участков, прилегающих к построенному водопроводу, в границах исходного участка до 2024 года.

В ситуации подробно разбиралось «Реальное время».

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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