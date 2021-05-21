Игрок «Ак Барса» Бурмистров навестил пострадавших в трагедии учеников 175-й гимназии в ДРКБ

Хоккеист «Ак Барса» Александр Бурмистров навестил в ДРКБ учеников, пострадавших в нападении на гимназию №175 в Казани. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Спортсмен пришел вместе с руководителем пресс-службы клуба Михаилом Степановым. Бурмистров лично вручил подарки и памятные сувениры пострадавшим школьникам. В том числе сертификаты на два абонемента на матчи «Ак Барса» на следующий сезон.

Напомним, ранее пострадавших в трагедии детей навестил бывший капитан казанского «Рубина» Цезарь Навас.

