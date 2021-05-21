Прокурор Набережных Челнов рассказал, с какими жалобами чаще всего приходят предприниматели

Прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев рассказал, с какими жалобами чаще всего приходят предприниматели города. Об этом стало известно в ходе круглого стола с бизнесменами и прокурором города.

Чаще всего предприниматели Челнов обращаются в прокуратуру с жалобами на решения или действия исполнительного комитета или с материалами с отказом в возбуждении дел по линии мошенничества.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в ходе встречи обсуждались проблемы деятельности финансовых пирамид, а также неудобного формата приобретения земельных участков государственной или муниципальной собственности, на которых построены здания предпринимателей, передают «Челнинские известия».



В марте уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев рассказал, что в период с 2020 года по февраль 2021 года в адрес бизнес-омбудсмена поступило 17 724 письменных и устных обращения и жалоб от предпринимателей, что в десять раз больше, чем по итогам 2019 года.

