Бывшего сотрудника татарстанской колонии подозревают в получении взятки

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки) в отношении 42-летнего бывшего начальник центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-5 УФСИН России по РТ. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по РТ.

По версии следствия, мужчина получил автомобиль Hyundai Creta в качестве взятки от предпринимателя в 2018 году за общее покровительство, а также за бездействие во взыскании задолженности с возглавляемого им предприятия перед исправительной колонией.

Ранее бывшему сотруднику колонии предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 33, ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве), ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий), ст. 290 УК РФ (получение взятки). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Казани арестовали посредников предполагаемой взятки в 34 млн рублей за выделение земельных участков в Осиново Зеленодольского района Татарстана.



Алексей Нечаев