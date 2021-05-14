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Источник: в Казани арестованы фигуранты дела о взятке в 34 млн рублей за выделение земель в Осиново

09:28, 14.05.2021 6
Источник: в Казани арестованы фигуранты дела о взятке в 34 млн рублей за выделение земель в Осиново
Фото: Максим Платонов

В Казани арестовали посредников предполагаемой взятки в 34 млн рублей за выделение земельных участков в Осиново Зеленодольского района Татарстана. По данным источника «Реального времени», деньги планировалось передать высокопоставленным сотрудникам исполкома района.

Вчера Советский райсуд Казани избрал меру пресечения в виде ареста до 11 июля предполагаемым посредникам — Валерию Афанасьеву и Артему Трофимову. Оба подозреваемых являются безработными и ранее судимыми. Вину пока не признают.

Следователи полагают, что начиная с октября 2019 года заинтересованный в покупке участков бизнесмен передал посредникам не менее 29 млн рублей, сообщили источники «Реального времени». Передачу еще 5 млн рублей в Казани 11 мая зафиксировали сотрудники УЭБ и ПК МВД Татарстана. На месте был задержан Афанасьев, позже пришли и за Трофимовым.

По версии следствия, подозреваемые действовали в сговоре с неустановленными лицами.

В Следкоме по РТ ход расследования пока не комментируют.

Стоит отметить, что в Осиново свободных муниципальных участков фактически нет. Земля в этом пригороде Казани — в большом дефиците.

Происшествия Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 14 май
    Брат?
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  • Анонимно 14 май
    а не является ли этот Афанасьев родственником главы района?
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    Анонимно 14 май
    очень редкая фамилия ! ))
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  • Анонимно 14 май
    "....в сговоре с неустановленными лицами." Когда ниточки ведут высоко то формулируют вот так.
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  • Анонимно 14 май
    Афанасьев распространённая фамилия, глава тут не причём, певец Минниханов что тоже президент?
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  • Анонимно 14 май
    однако землей в районе рулят вполне конкретные люди. Фамилии в студию!
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