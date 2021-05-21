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При очистке сточных вод под Таганрогом погибли десять рабочих

15:42, 21.05.2021
При очистке сточных вод под Таганрогом погибли десять рабочих
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Десять человек погибли во время ЧП в поселке Дмитриадовка — рабочие занимались чисткой коллектора. Об этом написали на сайте администрации Таганрога.

Информацию также подтвердил мэр города Андрей Лисицкий.

«10 погибших», — сказал он, отвечая на вопрос о числе погибших в результате инцидента, пишет ТАСС.

В МБУЗ «ГБСМП» находятся восемь человек. Власти продолжают устанавливать точное число жертв.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия
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