При очистке сточных вод под Таганрогом погибли десять рабочих
Десять человек погибли во время ЧП в поселке Дмитриадовка — рабочие занимались чисткой коллектора. Об этом написали на сайте администрации Таганрога.
Информацию также подтвердил мэр города Андрей Лисицкий.
«10 погибших», — сказал он, отвечая на вопрос о числе погибших в результате инцидента, пишет ТАСС.
В МБУЗ «ГБСМП» находятся восемь человек. Власти продолжают устанавливать точное число жертв.
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