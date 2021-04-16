В России начали строительство первого завода по серийному производству беспилотников

В подмосковной Дубне к ноябрю этого года построят первый в России завод по серийному производству беспилотников. Организатором выступит компания «Кронштадт». Об этом сообщает ТАСС.



Отмечается, что инвестиции в проект составляют 4 млрд рублей. Также в компании заявили, что предприятие создаст более 1,5 тыс. рабочих месте и ежегодно будет платить более 900 млн рублей налогов.

«Мы рассматривали разные площадки и остановили свой выбор на Дубне», — отмечает генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.

Компания производит разведывательно-ударные беспилотные комплексы «Иноходец», которые использовались в Сирии.

Ранее Министерство обороны России заключило контракт с обособленным подразделением №2 Уральского завода гражданской авиации» в Казани на изготовление и поставку первой партии ударных беспилотников «Альтиус». Масса БПЛА составляет шесть тонн.

Алексей Нечаев