В Казани оштрафовали пассажирку, которая высунулась из окна во время поездки

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Сотрудники ГИБДД Казани привлекли к ответственности женщину-водителя автомобиля «Фольксваген» и пассажирку, которая высунулась из окна во время движения. Видео распространилось в социальных сетях.

Изучив видеозапись, инспекторы установили госномер машины и личности водителя и пассажира. За рулем автомобиля находилась 25-летняя девушка, которая перевозила 25-летнюю пассажирку. Та высунулась наполовину, опустив стекла.

Фото: kzn.ru

Водителя привлекли к административной ответственности по статьям «Перевозка пассажира вне кабины» и «Опасное вождение». Ей назначили административный штраф в размере 1 тыс. и 1,5 тыс. рублей соответственно.

Пассажирку привлекли к ответственности за то, что она ехала, будучи не пристегнута ремнем безопасности. Ей назначили административный штраф в сумме 500 рублей. Свою вину обе девушки признали, сообщает Отделение пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по Казани.



В апреле в Казани привлекли к ответственности водителя после появления в соцсетях видео, на котором водитель «Мазерати» остановился на Кремлевской дамбе и начал танцевать в подгузниках.

