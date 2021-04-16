В Казани привлекли к ответственности блогера, танцевавшего в подгузниках на Кремлевской дамбе

Фото: соцсети

После нашумевшего видео, на котором водитель «Мазерати» остановился на Кремлевской дамбе для съемки видеоролика для соцсетей, возбудили дело об административном правонарушении и провели расследование, в ходе которого установили личность водителя, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.



23-летний мужчина пояснил, что снимал видеоролик для одной из своих страниц в соцсетях. Он поставил автомобиль на мосту дамбы и приступил к съемке. Он полностью признал свою вину, в отношении водителя составлены административные протоколы на общую сумму 12 800 рублей по статьям об управлении авто без полиса ОСАГО, остановке машины далее первого ряда от края проезжей части и по статье об умышленном создании помехи дорожному движению. Также по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (будучи пешеходом, находился на проезжей части без цели перехода).

Снимавшим видео оказался блогер Азиз Шарапов, в его TikTok насчитывается более 190 тысяч подписчиков.



Сотрудники ГИБДД провели с ним профилактическую беседу о недопущении впредь нарушений ПДД.

Маргарита Головатенко