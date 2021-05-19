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Песков прокомментировал слова Медведева об обязательной вакцинации

19:58, 19.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Песков прокомментировал слова Медведева об обязательной вакцинации
Фото: Максим Платонов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «РИА Новости», что в Кремле не прорабатывают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной.

Сегодня бывший премьер-министр России, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что иногда в интересах государства прививки могут носить обязательный характер. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума. По его словам, юристам придется дать свои ответы на это.

Алексей Нечаев
ОбществоВластьМедицина
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