Кабмин Татарстана образовал рабочую группу в рамках Года родных языков и народного единства

Кабинет министров РТ образовал межведомственную рабочую группу по координации мероприятий в рамках подготовки и проведения в Татарстане Года родных языков и народного единства в 2021 году. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

На заместителя премьер-министра РТ Василя Шайхразиева возложен контроль за исполнением распоряжения.

В состав группы вошли: заместитель руководителя «Татмедиа» Ильдар Миргалимов, помощник заместителя премьер-министра РТ Рамиль Закиев, замминистра образования и науки РТ Минзалия Закирова и другие.

Ранее глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин напомнил, что 2021 год в Татарстане объявлен Годом родных языков и народного согласия в связи с многонациональностью и многоконфессиональностью республики. Он отметил, что у каждого народа есть хорошие и устоявшиеся традиции, которые нужно чтить, и между представителями должно быть достигнуто согласие: «Нам нужен мир, нам нужно согласие, нам нужно ответственное понимание».

Алексей Нечаев