Фарид Мухаметшин о Годе родных языков: «Нам нужен мир, согласие, ответственное понимание»

На ежегодной встрече с журналистами, приуроченной ко Дню печати, глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин напомнил, что 2021 год в Татарстане объявлен Годом родных языков и народного согласия в связи с многонациональностью и многоконфессиональностью республики.



Он отметил, что у каждого народа есть хорошие и устоявшиеся традиции, которые нужно чтить, и между представителями должно быть достигнуто согласие: «Нам нужен мир, нам нужно согласие, нам нужно ответственное понимание».

По его словам, проходящие в рамках Года родных языков встречи были восприняты представителями всех национальных культур и автономий аплодисментами. В связи с этим было предложено создание оргкомитета для усиления данной работы. Мероприятия уже включены в план, по ним будет осуществляться дальнейшая деятельность.

Маргарита Головатенко