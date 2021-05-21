Волынец прокомментировала видео с казанским учителем ОБЖ, изображавшим нападение на детей с ножом

Фото: Максим Платонов (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец прокомментировала видео, на котором в казанской школе учитель ОБЖ инсценировал нападение на школьников с ножом. По ее словам, это был рядовой урок, проводимый в соответствии с необходимыми требованиями.

«Ситуация находится на контроле, но не выявлено ничего, что заставляло бы тревожиться, ставить вопросы о компетентности учителя», — заявила Волынец в эфире радио «Говорит Москва». В этом случае даже нельзя говорить о воссоздании условий нападения, считает она.

Как мать, Волынец положительно оценила идею учителя: «Если бы мои дети были бы предупреждены о занятии, то была бы не только не против, но и поддержала бы такие уроки».

Детский омбудсмен обратила внимание, что дети знали, что сделает учитель, испуга у них не было. К тому же мужчина использовал муляж. Из-за этой ситуации ни к ней, ни в правоохранительные органы никто не обращался, сообщила Волынец.

Она также добавила, что учителя ОБЖ уважают коллеги, ученики и их родители. Жалоб на него никогда не было.

Напомним, что в сеть попало видео, на котором в казанской школе №120 учитель ОБЖ Сергей Курылев, изображая нападение с ножом, учит школьников, как вести себя в случае вооруженного нападения в учебном заведении.

Татьяна Демина