В казанской школе сняли на видео, как учитель ОБЖ тренирует детей защищаться в случае вооруженной атаки

В казанской школе №120 учитель ОБЖ Сергей Курылев учит школьников, как вести себя в случае вооруженного нападения в учебном заведении.

Курылев три года обучает детей порядку действий в случае вооруженной атаки в школе. Например, если в класс ворвался преступник с ножом, он объясняет, что сидящим на первых рядах ученикам необходимо опрокинуть в его сторону парту. Затем ученики могут защититься при помощи школьных стульев, пишут «Казанские ведомости».

Ранее сообщалось, что власти Казани намерены выдвинуть свои предложения по формированию новых единых стандартов безопасности российских образовательных учреждений. Новую систему безопасности в учебных организациях необходимо разработать к 1 сентября.



Ольга Плешкова