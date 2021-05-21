В Казани прошли съемки первой части документального фильма Валдиса Пельша о Татарстане

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани прошли съемки первой части документального фильма Валдиса Пельша «Татарстан. Дорогами открытий». Команда проекта уже побывала у главного здания Казанского федерального университета.

Пельш хочет, чтобы из его фильма не только жители других регионов России, но и сами татарстанцы узнали новые факты, чтобы он «стал неким открытием». Он привел в пример, что не все знают историю студенчества братьев Толстых, которые, как и Владимир Ленин, учились в Казанском университете.

К съемкам фильма команда готовилась последние три месяца, сообщает медиапортал КФУ. Съемки второй части планируется провести этой осенью.

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьера фильма «Татарстан. Дорогами открытий», в котором авторы расскажут о живописных местах республики, ее истории, культуре и традициях, состоится на Первом канале.

Ранее Пельш рассказывал, что снимать фильм планируют в два захода, готов он будет примерно в декабре 2021 — январе 2022 года. Отвечая на вопрос «Реального времени», Пельш сообщил, что фильм будут транслировать не только на Первом канале, но и распространять через стриминговые сервисы — по словам автора фильма, сейчас сервисы проявляют интерес к документальным лентам.

Татьяна Демина