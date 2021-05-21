Парфенов останется главным тренером тульского «Арсенала»

Дмитрий Парфенов останется главным тренером тульского «Арсенала» на начало следующего сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».

Руководство клуба не имеет особых претензий к тренерскому штабу команды, несмотря на не слишком успешное выступление в чемпионате страны. По итогам сезона «Арсенал» занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ, лишь в последнем туре сохранив прописку.

В клубе намерены оставить Парфенова и его тренерский штаб, они будут готовить команду к началу сезона.

Фото: vk.com/pfcarsenaltula

Ранее некоторые СМИ сообщали, что «Арсенал» может вернуть на пост главного тренера бывшего рулевого Олега Кононова, который пока остается без работы.

Напомним, Парфенов возглавил тульскую команду в ноябре прошлого года.