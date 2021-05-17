Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России стабильной

Фото: Максим Платонов

Ситуация с COVID-19 напряженная в городах с высокой плотностью населения, в целом по России ситуация стабильна. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

«Сегодня напряженная ситуация в городах с высокой плотностью населения. В целом по стране ситуация остается стабильной», — сказал он «РИА Новости».

Ранее он сообщил, что россиянам не нужно ждать третьей волны коронавируса, а необходимо идти прививаться от инфекции уже сейчас.



Алексей Нечаев