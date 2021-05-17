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Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России стабильной

11:18, 17.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России стабильной
Фото: Максим Платонов

Ситуация с COVID-19 напряженная в городах с высокой плотностью населения, в целом по России ситуация стабильна. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

«Сегодня напряженная ситуация в городах с высокой плотностью населения. В целом по стране ситуация остается стабильной», — сказал он «РИА Новости».

Ранее он сообщил, что россиянам не нужно ждать третьей волны коронавируса, а необходимо идти прививаться от инфекции уже сейчас.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 май
    стало на 1000 больше - это "стабильность"???
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