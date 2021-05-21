Минниханов поздравил татарстанцев с Днем принятия ислама Волжской Булгарией

Фото: Михаил Козловский

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем официального принятия ислама Волжской Булгарией. Эту дату он назвал судьбоносной для татарского народа.

Принятие ислама в 922 году на земле Болгара присоединило татар к мусульманской цивилизации и предопределило выбор пути национально-религиозного развития.

«За прошедшие столетия ислам глубоко проник во все сферы жизни татар, оказав сильное влияние на нашу самобытную культуру, язык, хозяйственный уклад, обряды и обычаи. Отрадно, что и сегодня мусульманская умма республики продолжает оставаться усердной хранительницей традиционных духовных ценностей, активно участвуя в популяризации и развитии татарского языка, укреплении института семьи и брака, в богоугодных делах благотворительности. Особое значение эта деятельность приобретает в Год родных языков и народного единства», — говорится в поздравительном обращении Минниханова.

В следующем году мусульмане Татарстана, Среднего Поволжья и всей России будут отмечать 1100-летний юбилей принятия ислама Волжской Булгарией. К празднованию приурочено множество мероприятий, научных и культурных форумов, издание трудов известных богословов, развитие исламской инфраструктуры и многое другое.

Фото: Роман Хасаев

«Уверен, что возрожденный Древний Болгар, с его великолепной Ак Мечетью и Болгарской исламской академией, с присущим его старинным стенам достоинством и добрым радушием примет гостей со всего мира. Пусть же нынешнее празднование Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения и послужит созидательным прологом к грядущим юбилейным торжествам!» — говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству страны и Кабинету министров Татарстана заняться подготовкой мероприятий, посвященных 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии, на государственном уровне.



Ольга Плешкова