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В Казани произошло семь аварий с пострадавшими

08:06, 21.05.2021
В Казани произошло семь аварий с пострадавшими
Фото: Госавтоинспекция Казани

В Казани за 20 мая произошло семь аварий с пострадавшими: два наезда на пешеходов, столкновение, два наезда на препятствие, два падения пассажира. Еще 82 ДТП привели к материальному ущербу, сообщили в Госавтоинспекции города.

Задержано за сутки семь пьяных водителей, три водителя без водительских прав. Также в отделы полиции доставили одного человека за хранение наркотиков, одного за незаконное проникновение на охраняемую территорию. Еще один мужчина оказал неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Ранее в Казани за день задержали шесть пьяных водителей.

Ольга Плешкова
ОбществоАвтоПроисшествия Татарстан
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