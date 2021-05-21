В Казани произошло семь аварий с пострадавшими

Фото: Госавтоинспекция Казани

В Казани за 20 мая произошло семь аварий с пострадавшими: два наезда на пешеходов, столкновение, два наезда на препятствие, два падения пассажира. Еще 82 ДТП привели к материальному ущербу, сообщили в Госавтоинспекции города.

Задержано за сутки семь пьяных водителей, три водителя без водительских прав. Также в отделы полиции доставили одного человека за хранение наркотиков, одного за незаконное проникновение на охраняемую территорию. Еще один мужчина оказал неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Ранее в Казани за день задержали шесть пьяных водителей.

Ольга Плешкова