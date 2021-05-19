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В Казани за день задержали шесть пьяных водителей

08:27, 19.05.2021
В Казани за день задержали шесть пьяных водителей
Фото: realnoevremya.ru

В Казани за 18 мая инспекторы ГИБДД задержал 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 5 водителей, не имеющих права управления. Также в отделы полиции были доставлены два водителя за повторное управление автомобилем в пьяном состоянии.

В ДТП за вчерашний день пострадали два человека — пешеход и велосипедист. Также зарегистрировано 34 ДТП с материальным ущербом, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с начала года в автомобильных авариях уже погибли 8 детей. За весь прошлый год в авариях погибли девять детей.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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