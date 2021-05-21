В казанских приходах появятся мобильные станции переливания крови

В приходах Казани в дни церковных праздников начнут работать мобильные станции переливания крови. Об этом сообщается на сайте Татарстанской митрополии.

В день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 21 мая, мобильный комплекс будет находиться в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского по адресу: ул.Челюскина, 31а. Забор крови начнется в 7.00.

Фото: realnoevremya.ru

В день памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого), 11 июня, сдать кровь можно будет в Республиканском центре крови МЗ РТ с 7.30 до 13.00. (пр. Победы, 85).

18 июня мобильный комплекс Центра крови будет у Архиерейского подворья священномученика Кирилла, митрополита Казанского (ул. Чистопольская, д. 30), 12 июля — в Петропавловском соборе (ул. М. Джалиля, д. 21), 10 августа — в Храме преподобного Серафима Саровского (ул. Сафиуллина, д. 7), 27 сентября — в Воскресенском Новоиерусалимском подворье (Оренбургский тракт, д. 48), 14 октября — в Никольском соборе (ул. Баумана, д. 5), а 5 ноября — в Храме святого благоверного князя Александра Невского (ул. Академика Сахарова, д. 16б).

После трагедии в казанской гимназии №175 более 120 человек стали донорами крови для пострадавших при нападении. В первые часы после трагедии в отделении переливания крови ДРКБ было не протолкнуться, казанцы ринулись в больницу.