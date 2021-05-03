Путин поручил выделить средства из ФНБ на строительство трассы Москва–Казань

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить направление средств Фонда национального благосостояния на финансирование на возвратной основе проектов по развитию транспортной инфраструктуры, документ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что правительству нужно обратить внимание на «увеличение темпов строительства скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань, ее продление до Екатеринбурга и завершение строительства в 2024 году».

фото: пресс-служба ГК «Автодор»



До 1 августа 2021 года правительство России должно предоставить доклад.

В апреле Путин заявил, что автомагистраль Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга. Об этом было объявлено в ходе послания Федеральному собранию.

Алексей Нечаев