В Казани 45% жителей города готовы ездить на беспилотном транспорте

Фото: Олег Тихонов

В Казани 45% жителей города готовы ездить на беспилотном транспорте. Таковы данные сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob .

По результатам опроса, 45% участников заявили, что готовы пересесть в беспилотники хоть завтра, объясняя, что хотят лично убедиться в преимуществах нового транспорта. 33% респондентов отметили, что не готовы испытывать на себе прогресс. Автомобилисты заявили, что не хотят лишать себя удовольствия водить автомобиль, а остальные пока боятся. Не определились с выбором 22% жителей.

Фото: Максим Платонов (архив)

В целом в России 37% людей не поддерживают введение беспилотников на дорогах, а 36% участников опроса считают это хорошим нововведением.



Ранее Минтранс РФ заявил, что тестирование беспилотных автомобилей в России начнется в 2021 году.



Ольга Плешкова