Новости общества

10:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани 45% жителей города готовы ездить на беспилотном транспорте

13:50, 05.05.2021
В Казани 45% жителей города готовы ездить на беспилотном транспорте
Фото: Олег Тихонов

В Казани 45% жителей города готовы ездить на беспилотном транспорте. Таковы данные сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

По результатам опроса, 45% участников заявили, что готовы пересесть в беспилотники хоть завтра, объясняя, что хотят лично убедиться в преимуществах нового транспорта. 33% респондентов отметили, что не готовы испытывать на себе прогресс. Автомобилисты заявили, что не хотят лишать себя удовольствия водить автомобиль, а остальные пока боятся. Не определились с выбором 22% жителей.

Фото: Максим Платонов (архив)

В целом в России 37% людей не поддерживают введение беспилотников на дорогах, а 36% участников опроса считают это хорошим нововведением.

Ранее Минтранс РФ заявил, что тестирование беспилотных автомобилей в России начнется в 2021 году.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем