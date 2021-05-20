В Казани до конца мая стартуют ремонтные работы в 86 дворах

В этом месяце работы по благоустройству в рамках президентской программы «Наш двор» начнутся в 297 дворах Татарстана, 86 из них в Казани. Подрядчики по дорожным работам приступят к объектам до конца мая.

Строительные работы стартуют в 32 муниципальных образованиях республики. В Казани всего планируется благоустроить 408 дворовых территорий, в которых проживает 110 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В этом году по программе «Наш двор» планируется благоустроить 1 074 двора в республике, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Ранее сообщалось, что в этом году в Казани на реализацию программы «Наш двор» будет выделено более 2 млрд 300 млн рублей, из которых 2 млрд — на асфальтобетонные работы и по 165 млн рублей — на уличное освещение и установку малых скульптурных форм. Планируется благоустроить 408 дворовых территорий с общей площадью асфальта в 520 тысяч кв. метров.