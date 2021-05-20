Ак Барс Банк открыл клуб для предпринимателей встречей по маркетплейсам

Ак Барс Банк открыл клуб предпринимателей «Ак Барс Лабс» и провел первый митап, посвященный маркетплейсам. Мероприятие прошло в казанском отеле Luciano.

Собравшихся поприветствовал директор дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Роман Лесохин. Он рассказал о ключевых направлениях развития корпоративного бизнеса банка — это цифровизация с доступностью сервисов в один клик, коллаборация с другими компаниями и сообществами и, самое главное, это фокус на клиента.

«Мы провели большое количество глубинных исследований и встреч с клиентами, бизнес-завтраков практически во всех районах республики. Все это, чтобы наши инструменты и возможности соответствовали ожиданиям всех предпринимателей, независимо от сферы деятельности и географии. Создание бизнес-клуба и выбор маркетплейсов в качестве первой темы для встречи — тоже итог наших обсуждений с бизнесом. Электронная коммерция выделена в Ак Барс Банке отдельным полноценным направлением, сейчас мы готовим набор инструментов для предпринимателей, интересующихся онлайн-торговлей, и работаем с ведущими торговыми площадками», — заявил Роман Лесохин.

Для представителей бизнеса выступили эксперты в области e-commerce, которые рассказали о специфике работы маркетплейсов, разобрали кейсы и помогли предпринимателям выстроить векторы развития бизнеса.

«Рынок онлайн-торговли растет с каждым годом, прошлый год стал катализатором, когда многие клиенты стали заказывать онлайн те товары, которые раньше они просто не привыкли заказывать. В целом для большого количества предпринимателей, которые уже работают с маркетплейсами, это основной или единственный канал продаж», — рассказала старший менеджер AliExpress в России Екатерина Филенко.

Взгляд на маркетплейсы изнутри представил основатель и руководитель KazanExpress Линар Хуснуллин. «Сегодня 90% продаж в мире происходит через маркетплейсы, мономагазинов практически не осталось — это считаные проценты в доле мировой торговли. Я предвидел это еще в 2017 году», — отметил Линар Хуснуллин.

Другой взгляд на маркетплейсы представил CEO Outpac Леонид Борисов. По его мнению, маркетплейс — это не единственный путь к продажам и подходит не каждому бизнесу.

Подвел итог встречи и поделился личным опытом основатель интернет-магазинов «Футужама» и The Cave Максим Димитров.

После каждой лекции эксперты отвечали на вопросы зала, а во время фуршета предприниматели смогли пообщаться со спикерами лично.

Напомним, членство в клубе «Ак Барс Лабс» поможет получить внешний аудит бизнеса, найти партнеров и клиентов, смоделировать ситуации и перспективы в формате бизнес-игр.

Получить доступ к закрытому клубу можно по ссылке.

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