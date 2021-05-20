В Татарстане в выходные ожидается ухудшение погоды: дожди, грозы и усиления ветра

Фото: Максим Платонов (архив)

Гидрометцентр РТ представил обзор погоды в Татарстане на ближайшие дни. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды: дожди, грозы и усиление ветра. Максимальная температура днем в эти выходные составит +28 градусов.

В пятницу, 21 мая, синоптики прогнозируют татарстанцам облачную погоду с прояснениями. Местами в республике пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град. Местами ожидаются шквалистые усиления ветра до 15—20 м/с, локально до 24 м/с. В предстоящие сутки ночью температуры составят +12—17 градусов, днем +22—27 градусов.

В субботу, 22 мая, в Татарстане прогнозируют дождь, в отдельных районах сильный. Также возможны грозы и град. Ветер порывистый, до 15—18 м/с. Ночью температуры воздуха поднимутся до +14—19 градусов, днем до +22—27˚С, а в восточных районах РТ повысятся до +33˚.

Фото: realnoevremya.ru

В воскресенье, 23 мая, по прогнозу синоптиков, в Татарстане местами ожидается дождь. Ночные температуры составят от +12 до +17 градусов, дневные — от +23 до +28 градусов.

Напомним, что несколько дней подряд в Татарстане фиксировались температурные рекорды. С 14 по 18 мая столбики термометров поднимались до отметки «+33 градуса». Последний раз такая погода в мае наблюдалась в 1996—1997 годах.



Татьяна Демина