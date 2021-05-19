Профессор КФУ рассказал, что в Татарстане установилась июльская погода

Несколько дней подряд в Татарстане фиксировались температурные рекорды. С 14 по 18 мая столбики термометров поднимались до отметки «+33 градуса». Последний раз такая погода в мае наблюдалась в 1996—1997 годах, рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

Причина июльской жары в мае — влияние антициклона и области высокого давления, а также отсутствие осадков и восточный и юго-восточный ветер. При аномально жаркой погоде растет риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. Профессор отметил, что при прохождении холодных фронтов и антициклона вероятность неустойчивых явлений высока. Могут пройти грозы, шквалы, ураганы.

В ближайшие пять дней в Татарстане ожидается выпадение осадков: пройдут циклон и атмосферные фронты. Выпадет полумесячная норма осадков, температуры понизятся.

Завтра, 20 мая, днем в Казани будет до +28 градусов, ночью — до +17. В пятницу, 22 мая, столбик термометра поднимется до +23 градусов, а ночью — до +15 градусов. В Казани пройдет сильный дождь.

В субботу в дневные часы температура достигнет плюс 25 градусов, ночью опустится до +15 градусов. Прогнозируется дождь. 24 мая в Казани выпадут осадки, ожидается жара до +28 градусов. 25 мая в столице Татарстана будет теплая, но дождливая погода. Температура воздуха днем прогреется до +24 градусов, ночью синоптики обещают +15 градусов, сообщает пресс-служба КФУ.

Сегодня ГУ МЧС РФ по РТ предупредило татарстанцев о граде в четверг.

Татьяна Леухина