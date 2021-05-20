Татарстанцев снова предупредили о надвигающемся граде
МЧС по Татарстану предупредило об опасном метеорологическом явлении на территории республики. На Татарстан надвигаются дожди, град и сильный ветер.
«Ночью и днем 21 мая, с 20 часов 20 мая до 20 часов 21 мая, на территории республики местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15—20, локально до 24 м/с», — сообщили в МЧС РТ.
Ранее синоптики сообщали, что днем местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, крупный град.
комментарии