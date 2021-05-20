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Татарстанцев снова предупредили о надвигающемся граде

12:28, 20.05.2021 1
Татарстанцев снова предупредили о надвигающемся граде
Фото: 16.mchs.gov.ru

МЧС по Татарстану предупредило об опасном метеорологическом явлении на территории республики. На Татарстан надвигаются дожди, град и сильный ветер.

«Ночью и днем 21 мая, с 20 часов 20 мая до 20 часов 21 мая, на территории республики местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15—20, локально до 24 м/с», — сообщили в МЧС РТ.

Ранее синоптики сообщали, что днем местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, крупный град.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 май
    Еще предыдущий не прошел, а уже о новом предупреждают...
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