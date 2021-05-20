Рынок кредитных карт в России установил рекорд в 1,7 трлн рублей — это много или мало?

В I квартале 2021 года рынок кредитных карт обновил исторический максимум: по состоянию на 1 апреля он оценивается в 1,69 трлн рублей, говорится в исследовании банка «Тинькофф», основанном на данных ЦБ РФ. При этом исследование учитывает только непросроченную задолженность по кредиткам.

В целом за первые три месяца года объем рынка увеличился на 69 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель прошлого года, когда рынок вырос на 48 млрд рублей.

В январе 2021 г. объем задолженности по картам увеличился на 24 млрд рублей, традиционно «низкий» февраль показал рост на 2,2 млрд рублей. Наибольший месячный прирост наблюдался в марте — 42,8 млрд рублей.

При этом 90% роста обеспечили шесть крупнейших банков на этом рынке. Лидерами по абсолютному приросту стали «Совкомбанк», увеличивший портфель на 15,9 млрд, до 97,5 млрд рублей, «Тинькофф», портфель которого вырос на 14,5 млрд, до 241,8 млрд рублей, и «Альфа Банк» — на 14,2 млрд, до 196,8 млрд рублей.

Источник: tinkoff.ru

1,7 трлн рублей рынка кредитных карт — это:

8% от общего портфеля кредитов физлиц в России — он, по данным ЦБ, оценивается в 20,8 трлн рублей.

— он, по данным ЦБ, оценивается в 20,8 трлн рублей. В 42,5 раза меньше, чем рынок кредиток в США — по мартовскому докладу ФРС, он оценивается в $976 миллиарда.

— по мартовскому докладу ФРС, он оценивается в $976 миллиарда. В 11,1 раза больше, чем объем просроченной задолженности по кредиткам россиян — он, по подсчетам бюро кредитных историй «Эквифакс», достиг в марте 151,3 млрд рублей. Это также исторический максимум для рынка.

— он, по подсчетам бюро кредитных историй «Эквифакс», достиг в марте 151,3 млрд рублей. Это также исторический максимум для рынка. По 187 777 тысяч рублей на каждую выданную в 2020 году кредитную карту — их банки, по данным НБКИ, выдали 9 млн штук.

— их банки, по данным НБКИ, выдали 9 млн штук. 40% от объема всей выданной в России ипотеки — к концу 2020 года этот показатель составил 4,3 трлн рублей, свидетельствуют данные «ДОМ.РФ».

— к концу 2020 года этот показатель составил 4,3 трлн рублей, свидетельствуют данные «ДОМ.РФ». 31 млн средних месячных лимитов по кредитным картам — в России к апрелю они составили 54,5 тыс. рублей.

Александр Артемьев