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В Аргентине семерым медикам предъявили обвинения в смерти Марадоны

14:01, 20.05.2021
В Аргентине семерым медикам предъявили обвинения в смерти Марадоны
Фото: eurosport.ru

Аргентинская прокуратура выдвинула обвинения семерым медицинским работникам по делу о гибели легендарного футболиста Диего Марадоны.

Как сообщает агентство EFE, медикам может грозить от 8 до 25 лет тюремного заключения. На них заведено уголовное дело за причинение смерти с косвенным умыслом.

Следователи полагают, что обвиняемые оставили Марадону без должного медицинского внимания и проявили безрассудство. В суде они запросили запрет на выезд семерых медиков из страны до завершения дела.

Напомним, Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от сердечной недостаточности.

СпортФутбол
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