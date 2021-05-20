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В мэрии Москвы предложили штрафовать граждан, которые не следят за здоровьем — позже это опровергли

13:58, 20.05.2021 9
В мэрии Москвы предложили штрафовать граждан, которые не следят за здоровьем — позже это опровергли
Фото: realnoevremya.ru

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова предложила предусмотреть материальную ответственность для граждан, которые систематически не следят за своим здоровьем.

«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично какую-то, в том числе финансовую, ответственность он должен нести», — приводит слова Раковой «Интерфакс».

По ее словам, в настоящее время надо работать над тем, чтобы возлагать обязательства на людей, которые не хотят заниматься здоровьем. Ракова добавила, что такая мера необходима, чтобы обезопасить добросовестных граждан.

Позже в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы опровергли эту информацию, заявив, что власти столицы не озвучивали подобных планов, пишет РБК.

Фото: realnoevremya.ru

На днях Ракова сообщала, что ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 20 май
    Не хотят? После часовых очередей в поликлиниках? И записей на прием за 2-3 недели? А может прекратить "оптимизировать" медицину?
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    Анонимно 20 май
    невыгодно прекращать "оптимизацию"
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  • Анонимно 20 май
    Здоровье - это, прежде всего, нормальное сбалансированное питание. Скажите, где деньги взять? С нищих людей еще хотят деньги содрать (материальная ответственность) - это забота о здоровье людей?
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    Анонимно 20 май
    У всех проблем одно начало - сидела женщина, скучала....
    Все на "благо" народа....
    "За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того, как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! Кроме того, вводится новый налог на осадки: на обыкновенный дождь – 100 лир, на проливной дождь – 200 лир, с громом и молнией – 300 лир..."

    © Дж. Родари. Приключения Чиполлино.
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  • Анонимно 20 май
    Лодырей и вредителей в органах власти нужно наказывать уголовным срокомА за идиотскую идею гнать в шею.Штрафовать не имеет смыслаибо сидят они на нашей шее и штрафы будут тоже за наш сч
    Ответить
  • Анонимно 20 май
    Лодырей и вредителей в органах власти нужно наказывать уголовным сроком.А за идиотскую идею гнать в шею.Штрафовать не имеет смысла,ибо сидят они на нашей шее и штрафы будут тоже за наш счёт.
    Ответить
  • Анонимно 20 май
    Медицину согнули и загнали в глубокий минус, ни врачей, ни лекарств, ни нормальных диагнозов, ни каких-либо путей решения проблем со здоровьем не предлагается (ой! предлагается, НО! за деньги), аптека-маркеты (иначе их не назовешь) цены ломят космические и никто не контролирует, точнее контролируют, но в пользу своего чиновьничьего кармана, а не в пользу людей.. Какие-то нелепые, абсурдные решения, законы, штрафы... Когда же они (властьимущие) нажрутся то!!!, ведь в могилу с собой ничего не возьмут ни они, ни их дети/любовники/любовники любовников..
    Ответить
  • Анонимно 20 май
    У всех проблем одно начало - сидела женщина, скучала....
    Все на "благо" народа....
    "За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того, как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! Кроме того, вводится новый налог на осадки: на обыкновенный дождь – 100 лир, на проливной дождь – 200 лир, с громом и молнией – 300 лир..."

    © Дж. Родари. Приключения Чиполлино.
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/213179-meriya-moskvy-predlozhila-shtrafovat-grazhdan-kotorye-ne-sledyat-za-zdorovem?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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  • Анонимно 21 май
    Ха! А выплаты в ФОМс не хотим отменить? Запомните раз и навсегда. медицина в России платная, но подается под соусом бесплатной.
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