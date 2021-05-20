В мэрии Москвы предложили штрафовать граждан, которые не следят за здоровьем — позже это опровергли

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова предложила предусмотреть материальную ответственность для граждан, которые систематически не следят за своим здоровьем.



«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично какую-то, в том числе финансовую, ответственность он должен нести», — приводит слова Раковой «Интерфакс».

По ее словам, в настоящее время надо работать над тем, чтобы возлагать обязательства на людей, которые не хотят заниматься здоровьем. Ракова добавила, что такая мера необходима, чтобы обезопасить добросовестных граждан.

Позже в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы опровергли эту информацию, заявив, что власти столицы не озвучивали подобных планов, пишет РБК.



Фото: realnoevremya.ru

На днях Ракова сообщала, что ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной.

Маргарита Головатенко