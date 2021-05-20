В мэрии Москвы предложили штрафовать граждан, которые не следят за здоровьем — позже это опровергли
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова предложила предусмотреть материальную ответственность для граждан, которые систематически не следят за своим здоровьем.
«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично какую-то, в том числе финансовую, ответственность он должен нести», — приводит слова Раковой «Интерфакс».
По ее словам, в настоящее время надо работать над тем, чтобы возлагать обязательства на людей, которые не хотят заниматься здоровьем. Ракова добавила, что такая мера необходима, чтобы обезопасить добросовестных граждан.
Позже в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы опровергли эту информацию, заявив, что власти столицы не озвучивали подобных планов, пишет РБК.
На днях Ракова сообщала, что ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной.
комментарии
Все на "благо" народа....
"За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того, как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! Кроме того, вводится новый налог на осадки: на обыкновенный дождь – 100 лир, на проливной дождь – 200 лир, с громом и молнией – 300 лир..."
© Дж. Родари. Приключения Чиполлино.
Все на "благо" народа....
"За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того, как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! Кроме того, вводится новый налог на осадки: на обыкновенный дождь – 100 лир, на проливной дождь – 200 лир, с громом и молнией – 300 лир..."
© Дж. Родари. Приключения Чиполлино.
Источник : https://realnoevremya.ru/news/213179-meriya-moskvy-predlozhila-shtrafovat-grazhdan-kotorye-ne-sledyat-za-zdorovem?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop