Кабмин одобрил программу поддержки внутреннего туризма для детей

Правительство России одобрило выделение средств для реализации программы поддержки доступных внутренних турпоездок для детей. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Ростуризму в текущем году из резервного фонда правительства будут выделены бюджетные ассигнования в целях предоставления субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» для реализации программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги.

Фото: realnoevremya.ru

Возмещение 50% стоимости купленной путевки смогут получить родители 357 тысяч детей.

Возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь предложил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Он также поручил до конца года продлить программу возврата 20% затрат на турпоездки.