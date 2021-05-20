Сервис проката электросамокатов будет проводить уроки для пользователей в Казани после претензий ГИБДД

Сервис проката электросамокатов Urent планирует проведение образовательных проектов для обучения пользователей в 20 городах, в числе которых Казань. На эти цели в 2021 году будет инвестировано до 100 млн рублей.



Так, в Казани планируется проведение уроков вождения на электросамокатах — всего для этого компания наймет 1 000 консультантов. Они расскажут пользователям об особенностях этого вида транспорта. Например, о том, что дорожная разметка в дождь скользкая и что по трамвайным путям нужно ездить с особой осторожностью.

Пользователям расскажут о действующих ПДД, правах пользователя самоката, а еще правилах сервиса и условиях парковки. Введут в курс дела и в вопросах объектов инфраструктуры, показав, где находятся ближайшие велодорожки и наземные переходы. Компания планирует поддерживать инфраструктуру города, в том числе контролировать самокаты и парковки.

CEO Urent Николай Богатищев рассказал, что общий размер инвестиций в программы к 2023 году составит до 300 млн рублей.

Казань вошла в список городов, жители которых активно пользовались электросамокатами в майские праздники. Также часто катались на электросамокатах жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Волгограда, Екатеринбурга и Челябинска.

Маргарита Головатенко