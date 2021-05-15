Казань вошла в список городов, жители которых активно пользовались электросамокатами в майские праздники

Жители Казани оказались в числе россиян, которые активнее всего пользовались электросамокатами в майские праздники. Об этом говорится в исследовании сервиса городской мобильности «Ситимобил» и сервиса по аренде самокатов Urent.

Также часто катались на электросамокатах жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Волгограда, Екатеринбурга и Челябинска. В среднем по стране исследователи зафиксировали более чем двукратный рост по числу поездок на самокатах по сравнению с показателями накануне выходных.

Фото: realnoevremya.ru

Чаще всего пользователи начинают арендовать самокаты сразу после обеда, а самый явный час пик по поездкам приходится на 17.00 — в это время сервис ежедневно фиксировал наибольший спрос на самокаты, пишет RT.

Ранее член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин не исключил, что в законодательстве могут ввести норму, которая ограничивает скорость самокатов.